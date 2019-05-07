Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Ответка Дудю від "Россия 24"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 травня – дітей у Росії вчать захищати Росію, але те, що їх готують з американськими автоматами М16 все розставляє на свої місця. З наближенням 9 травня у росіян просинається почуття загостреної історичної справедливості, Юрій Дудь ж вирішив їх просвітлити. Проте, здається, безрезультатно.
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Джерело: 24 канал
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