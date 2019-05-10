Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 травня – на сайті "Безсмертного полку" пишуть про Романа Герданова з Омська, проте насправді це Рейнгард Гейдріх. Він був координатором діяльності по боротьбі з внутрішніми ворогами Третього рейху. Георгіївську стрічку розміром з Ейфелеву вежу розвернули в Останкіно. Довжина тканини 300 метрів, а вага 100 кілограмів.
Також у випуску:
Знищення стільця Кокоріна.
Джерело: 24 канал
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