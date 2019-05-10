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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі

      Вєсті Кремля 283 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 травня – на сайті "Безсмертного полку" пишуть про Романа Герданова з Омська, проте насправді це Рейнгард Гейдріх. Він був координатором діяльності по боротьбі з внутрішніми ворогами Третього рейху. Георгіївську стрічку розміром з Ейфелеву вежу розвернули в Останкіно. Довжина тканини 300 метрів, а вага 100 кілограмів.

      Також у випуску:

      Знищення стільця Кокоріна.

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      Теги: 9 травня Вєсті Кремля Новини Росії День Перемоги
      Джерело: 24 канал
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