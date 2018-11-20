Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.11 – у Ерефії зайнялися пошуком своїх святих місць, а їх пошуки розпочав, звісно, царь праваславний Путін. Кремлівську пропаганду під мудрим керівництвом Володимира Володимировича несе мільйонам глядачів маленька дівчинка в хусточці на ім'я Маша, та сама Маша з російського мультфільму "Маша і Ведмідь".

Також у випуску: Не такі вже й дорогі старікі або Батл за ковбасу в Росії. Як правила концтабору процвітають в "Аерофлоті" РФ.