Вєсті Кремля. Неочікувана кандидатура на виборах в РФ. Новий образ Путіна
Вєсті Кремля 23:29, 6 лютого 902 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.02 – російський ЦВК нарешті зробив малопрогнозований хід і зареєстрував Володимира "Красноє Солнишко" Путіна в якості кандидата у президенти Росії. Але загрозу президентству ВВП становлять справжні примати. Володимира Путіна бачили у дуже різних іпостасях. Але цього разу "митці" не лише замилили президента РФ, а й зробили справжнього Cannabis Путіна.
Також у випуску:
Скільки росіян притягнули до кримінальної відповідальності за репости в соцмережах.
Російські священники готові боротися зі злочинністю.
Джерело: 24 Канал
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