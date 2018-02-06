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Вєсті Кремля. Неочікувана кандидатура на виборах в РФ. Новий образ Путіна

Вєсті Кремля 23:29, 6 лютого 902 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.02 – російський ЦВК нарешті зробив малопрогнозований хід і зареєстрував Володимира "Красноє Солнишко" Путіна в якості кандидата у президенти Росії. Але загрозу президентству ВВП становлять справжні примати. Володимира Путіна бачили у дуже різних іпостасях. Але цього разу "митці" не лише замилили президента РФ, а й зробили справжнього Cannabis Путіна.

Також у випуску:

Скільки росіян притягнули до кримінальної відповідальності за репости в соцмережах.

Російські священники готові боротися зі злочинністю.

Теги: Новини Росії Новини політики світ тварин Володимир Путін Вєсті Кремля РПЦ
Джерело: 24 Канал
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