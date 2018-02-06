Вєсті Кремля. Неочікувана кандидатура на виборах в РФ. Новий образ Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.02 – російський ЦВК нарешті зробив малопрогнозований хід і зареєстрував Володимира "Красноє Солнишко" Путіна в якості кандидата у президенти Росії. Але загрозу президентству ВВП становлять справжні примати. Володимира Путіна бачили у дуже різних іпостасях. Але цього разу "митці" не лише замилили президента РФ, а й зробили справжнього Cannabis Путіна.

Також у випуску: Скільки росіян притягнули до кримінальної відповідальності за репости в соцмережах. Російські священники готові боротися зі злочинністю.