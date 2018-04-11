Вєсті Кремля. Операція "Врятувати гаманці Путіна". Трамп більше не казак
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.04 – російська влада шукає варіанти порятунку. Тільки не простого росіянина, а непростого олігарха. Не встиг Дональд Трамп заїкнутися за ракетні удари по провладним силам у Сирії, як за Путіна заступилися у рідному місті.
Також у випуску:
Колишній директор ФСБ зайнявся створення інтернет-дружини.
Росіянам радять, що потрібно брати у бункери.
Джерело: 24 Канал
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