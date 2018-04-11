Вєсті Кремля. Операція "Врятувати гаманці Путіна". Трамп більше не казак

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.04 – російська влада шукає варіанти порятунку. Тільки не простого росіянина, а непростого олігарха. Не встиг Дональд Трамп заїкнутися за ракетні удари по провладним силам у Сирії, як за Путіна заступилися у рідному місті.

Також у випуску: Колишній директор ФСБ зайнявся створення інтернет-дружини. Росіянам радять, що потрібно брати у бункери.