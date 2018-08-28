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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер

Вєсті Кремля 167 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.08 – у ніч на 27 серпня вступив у силу новий пакет санкцій від ненависного мінфіну. Росію відправили у бан і Путіну знову дали під дих. Та, здається, він знайшов, де сховатись. Собянін на повну рекламує свою "увєрєнную руку" – вочевидь, не дарма він її так полюбляє. Чи вона його.

Також у випуску:

Ксенофобські настрої у Росії.

Перлини "мілоновщини".

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Москва
Джерело: 24 канал
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