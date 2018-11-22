Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 22.11 – багато хто думав, що РПЦ не повинна підпорядковуватися російським законам. Податків от не платять, хоча мають море нерухомості і мільярдні прибутки. Та ще й на пенсію не виходять. Тепер Путін вирішив, здається, певні традиції переписати. А ще Путін хоче відновити радянську назву розвідникам. Назву, але не репутацію – надто багато дров наламали.

Також у випуску: Рамзан Кадиров побував украй близько до смерті. Щира правда про електорат Путіна.