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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль

Вєсті Кремля 22:52, 25 січня 798 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.01 – Володимир Путін, як відомо, дуже любить простий народ. Російський цар це вже доводив, коли цілував хлопчика в живіт, а в Уфі ще й пооблизував щоки трудяг із гелікоптерного заводу. Поки росіяни остерігалися американські "Джавеліни", в Україні головна зброя виявилася значно підступнішою.

Також у випуску:

Росіяни назвали кумирів ХХ століття.

"Ревізор" по-російськи.

Теги: Новини Росії Новини України Історія ЛГБТ Вєсті Кремля Володимир Путін журналісти
Джерело: 24 Канал
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