Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.01 – Володимир Путін, як відомо, дуже любить простий народ. Російський цар це вже доводив, коли цілував хлопчика в живіт, а в Уфі ще й пооблизував щоки трудяг із гелікоптерного заводу. Поки росіяни остерігалися американські "Джавеліни", в Україні головна зброя виявилася значно підступнішою.

Також у випуску: Росіяни назвали кумирів ХХ століття. "Ревізор" по-російськи.