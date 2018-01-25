Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль
Вєсті Кремля 22:52, 25 січня 798 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.01 – Володимир Путін, як відомо, дуже любить простий народ. Російський цар це вже доводив, коли цілував хлопчика в живіт, а в Уфі ще й пооблизував щоки трудяг із гелікоптерного заводу. Поки росіяни остерігалися американські "Джавеліни", в Україні головна зброя виявилася значно підступнішою.
Також у випуску:
Росіяни назвали кумирів ХХ століття.
"Ревізор" по-російськи.
Джерело: 24 Канал
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