Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 квітня – у Росії вбивають людей податками, лише за останні декілька днів їх запровадили аж п'ять. Напевно, ніхто не здивується, якщо у РФ з'явиться податок на повітря, або ж на життя. Тим часом поки весь світ прогресивно розвивається, 5% росіян живуть без каналізації. Тому росіяни хочуть полетіти у космос, бо в ракетах є нормальні туалети.

Також у випуску: Удар Чака.

Джерело: 24 канал