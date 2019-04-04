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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін

      Вєсті Кремля 8 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 квітня – Володимир Путін завжди вирізнявся дивними та абсурдними рішеннями, але цього разу він перевершив самого себе. Всьому світу варто боятися, адже у російській армії тепер будуть армійці-шамани та інші персонажі. З ринку РФ поступово зникають іномарки. "Вєсті Кремля" з'ясували, що у цьому є путінський слід.

      Також у випуску:

      Зубожіння у Росії.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      4 квітня
      6880
      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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