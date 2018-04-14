Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.04 – головна міць російської армії – алкоголь. Тому російським полководцям варто лише скинути у Сирію потрібний вантаж, і тоді у ворога жодних шансів. Після рішення московської феміди заборонити Telegram, в РФ почалася шихофренія.

Також у випуску: Коли розгортається війна у Сирії, американський президент Трамп лиш грає м'язами у Twitter. Екс-глава російських залізниць Володимир Якунін зробив сенсаційне відкриття: чому Росію недолюблюють у світі. Перша кнопка російського пульта присвятила відкриттю ракетого носія SpaceX рівно 50 секунд. Російські скульптори вирішили "пошалити" на чужих територіях.