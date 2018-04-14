Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.04 – головна міць російської армії – алкоголь. Тому російським полководцям варто лише скинути у Сирію потрібний вантаж, і тоді у ворога жодних шансів. Після рішення московської феміди заборонити Telegram, в РФ почалася шихофренія.
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Джерело: 24 Канал
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