Вєсті Кремля: Подарунок від Рогозіна. В Кадирова гроші від Аллаха
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 квітня – у день космонавтики Дмитро Рогозін запропонував відправляти до Всесвіту видатних росіян. Кадиров через провінційний суд списав чеченцям дев'ять мільярдів доларів боргів за газ. Через це в російських регіонах почали вимагати в "Газпрому" списання боргів.
Також у випуску:
Новини від російського інженера.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі