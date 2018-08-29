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Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстреміські заяви Соловйова
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Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстреміські заяви Соловйова

Вєсті Кремля 132 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.08 – у Росії не стихають заяви навколо пенсійної реформи, сам президент краде ефірний час на телебаченні, щоб заспокоїти своїх громадян. Російськи силовики масово заарештовують користувачів Інтернету за активність у соцмережах, навіть Володимир Соловйов висловив думку з цього приводу.

Також у випуску:

Легендарний стадіон РФ відключили від світла.

Губернатора Ярославля заклинило.

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Дмитро Медведєв
Джерело: 24 канал
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