Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстреміські заяви Соловйова
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.08 – у Росії не стихають заяви навколо пенсійної реформи, сам президент краде ефірний час на телебаченні, щоб заспокоїти своїх громадян. Російськи силовики масово заарештовують користувачів Інтернету за активність у соцмережах, навіть Володимир Соловйов висловив думку з цього приводу.
Також у випуску:
Легендарний стадіон РФ відключили від світла.
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Джерело: 24 канал
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