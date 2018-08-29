Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстреміські заяви Соловйова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.08 – у Росії не стихають заяви навколо пенсійної реформи, сам президент краде ефірний час на телебаченні, щоб заспокоїти своїх громадян. Російськи силовики масово заарештовують користувачів Інтернету за активність у соцмережах, навіть Володимир Соловйов висловив думку з цього приводу.

Також у випуску: Легендарний стадіон РФ відключили від світла. Губернатора Ярославля заклинило.