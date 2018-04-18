Вєсті Кремля. Повернення російських талантів. Психічні розлади Роскомнадзору

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18.04 – у Росії зізналися, що наздогнати Ілона Маска у "космічній гонці" росіянам не по зубах. В Кремлі після таких одкровень схопилися за голову і масово почали повертати золоті "російські уми" на "родіну". Голова Роскомнадзору Жаров вирішив, якщо не вдалось з'їсти таку рибу як Telegram, то можна надкусити у самого Цукерберга.

Також у випуску: В чому парадокс Кадирова. В Росії знають, як напитись і прокинутись в іншому місті.