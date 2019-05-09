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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії

      Вєсті Кремля 483 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 травня – у Москві цього року плани щодо проведення 9 травня зламалися – повітряну частину параду відмінили. У Новосибірську встановили бюст Йосипа Сталіна і не простий, а виготовлений з полімерної глини та заповнений монтажною піною.

      Також у випуску:

      Економічні мрії Дмитра Медвєдєва. 

      Одну з найбільших бід росіян вирішено.

      blog_ava
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      сьогодні
      5143
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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