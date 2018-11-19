Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 19.11 – Путін куди не прийде, одразу його оточують натовпи веселого і задоволеного населення Росії. І от пішов він в першу ліпшу пітерську аптеку. Зраділи всі, за винятком однієї бабки, яка мала більш нагальні справи. Хабіб подумав, що у зв'язку із вбивством людини в нічному клубі, він знає, як вирішити цю проблему. Просто потрібно заборонити нічні клуби.

Також у випуску: "Роскомнадзор" розповів, як месенджери обманюють росіян. Майданчик для дуже швидких дітлахів з'явився в одному з дворів Мєждурєчєнска.