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      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів

      Вєсті Кремля 38 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 19.11 – Путін куди не прийде, одразу його оточують натовпи веселого і задоволеного населення Росії. І от пішов він в першу ліпшу пітерську аптеку. Зраділи всі, за винятком однієї бабки, яка мала більш нагальні справи. Хабіб подумав, що у зв'язку із вбивством людини в нічному клубі, він знає, як вирішити цю проблему. Просто потрібно заборонити нічні клуби.

      Також у випуску:

      "Роскомнадзор" розповів, як месенджери обманюють росіян.

      Майданчик для дуже швидких дітлахів з'явився в одному з дворів Мєждурєчєнска.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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