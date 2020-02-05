Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 лютого – із пісні всі знають, що місто Череповец – це "повний п***єц". Однак, коли туди приїхав Путін, то ненароком всі камери Росії зняли, як добре живеться у місті, і як сильно всі там люблять Пиню. У Москві вирішили відмовитись і від деяких "скрєпних" традицій – там не будуть освячувати зброю.

Також у випуску: Конституційна скрєпа проти ЛГБТ.