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      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється

      Вєсті Кремля 118 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 лютого – із пісні всі знають, що місто Череповец – це "повний п***єц". Однак, коли туди приїхав Путін, то ненароком всі камери Росії зняли, як добре живеться у місті, і як сильно всі там люблять Пиню. У Москві вирішили відмовитись і від деяких "скрєпних" традицій – там не будуть освячувати зброю.

      Також у випуску:

      Конституційна скрєпа проти ЛГБТ.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
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