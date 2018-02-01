Вєсті Кремля. Путін в "Дитячому будинку" на Луб'янці. "Саранчара" російського футболу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.02 – Володимиру Путіну не вперше бути лялькою, та й де ще продавати такі іграшки, як не біля ФСБ на Луб'янці. Чемпіон світу з футболу в Росії може зірватися через атаку не лише бакланів, а й сарани.

Також у випуску: Росії повернули першу сходинку у сочинській олімпіаді.