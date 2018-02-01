Вєсті Кремля. Путін в "Дитячому будинку" на Луб'янці. "Саранчара" російського футболу
Вєсті Кремля 23:41, 1 лютого 358 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.02 – Володимиру Путіну не вперше бути лялькою, та й де ще продавати такі іграшки, як не біля ФСБ на Луб'янці. Чемпіон світу з футболу в Росії може зірватися через атаку не лише бакланів, а й сарани.
Також у випуску:
Росії повернули першу сходинку у сочинській олімпіаді.
Джерело: 24 Канал
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