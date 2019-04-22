Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня – у Росії вирішили приправити пряник батогом та запропонували ввести податок на риболовлю. Замахнулися на святе! Адже для росіян рибалка – це спосіб спіймати дзен. Ілон Маск почав писати росіянам коментарі під дописи. Та не просто коментарі, а російською. І не просто російською, а ще й фразеологізмами.
Також у випуску:
Роботи наступають.
Джерело: 24 канал
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