У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 травня – колорадські стрічки стають все популярнішими, тепер їх одягають навіть представники терористичного руху сунітського напрямку "Талібан", захоплення влади яким людьми коштувало життя приблизно мільйона людей. Російські ЗМІ говорять про всі країни світу, але от про страшну авіакатастрофу в Шереметьєво вирішили говорити не так гучно.

Також у випуску: Солідний господь – для солідних господ. Росіяни пишаються автоматом Калашнікова, а от він росіянами – ні.

Джерело: 24 канал