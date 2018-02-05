Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля 23:07, 5 лютого 485 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 05.02 – щорічно з російського бюджету маленька, але горда Чечня отримує близько 50 мільярдів рублів. На абсолютно безбідне життя клану Кадирова вистачає, але схоже, головний нохча придумав, як збагатитися ще більше. Після того, як духовність росіян сягнула небачених висот, у Кремлі задумалися з ким іще поділитися своїми "скрєпами".
Також у випуску:
Російські казаки стоятиму на стражі вболівальників на ЧС-2018.
Російська машинина пропаганди залучає новий електорат.
Джерело: 24 Канал
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