Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 березня – у Росіїї авто масово почали провалюватися під асфальт, проте, можливо це таємний план, адже там запланували реформу МВС. Звільнених працівників можна змусити ремонтувати дороги. Раніше сила наших сусідів була в правді, але часи йдуть і тепер сила "русскіх" у газі.
Також у випуску:
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