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      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна

      Вєсті Кремля 211 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 15.11 – головний космонавт сучасної Росії Дмитро Рогозін знайшов спосіб, як Аватарів відправити в космос, не варто дивуватися, що тут теж допоміг кінематограф. Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив показати всьому світу, що в нього дзвенить.

      Також у випуску:

      Мединський опустив фанатів Гражданської оборони.

      Кадиров 11 місяців без Instagram.

      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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