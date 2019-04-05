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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг

      Вєсті Кремля 37 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 квітня – російський оборонпром на 99% складається з радянських розробок. Проте у 2019 році перший літак зроблений в Росії здійнявся у повітря, аби потім згнити на запасному аеродромі. Російський бренд мілітарі одягу "Армія Росії" продає ексклюзивну куртку, як у Путіна.

      Також у випуску:

      Наукові розробки російських вчених.

      Шведський актор пройде з Путіним в рядах "Безсмертного полку".

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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