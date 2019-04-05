Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 квітня – російський оборонпром на 99% складається з радянських розробок. Проте у 2019 році перший літак зроблений в Росії здійнявся у повітря, аби потім згнити на запасному аеродромі. Російський бренд мілітарі одягу "Армія Росії" продає ексклюзивну куртку, як у Путіна.
Також у випуску:
Наукові розробки російських вчених.
Шведський актор пройде з Путіним в рядах "Безсмертного полку".
Джерело: 24 канал
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