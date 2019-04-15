Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 квітня – кремлівський лепрекон настільки зайнятий, що навіть не має часу перерахувати свої кровно зароблені грошики. Тож, скільки заробляє дід Пиня – з'ясували "Вєсті Кремля". Завдяки Путіну комфортно сидіти у Росії зможуть усі. Абсолютно всі. Навіть діти.
Також у випуску:
День Мілонова.
Джерело: 24 канал
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