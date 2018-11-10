Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 листопада – Жириновський заявив, що піде з політики у 2036 році. Усі попередні вибори він програв, та все ж розраховує встигнути стати Верховним правителем Росії. Таки знайшов розв'язку один із найгучніших секс-"скандалів" останніх років у РФ. Головний редактор видання "Медуза" Іван Колпаков подав у відставку через жіночі сідниці.

Також у випуску: Шпигунські пристрасті. Медведєв врятує олігархів. Позбавлення батьківських прав по-російськи. Марш православних авіаторів. Складні стосунки Жириновського і мігрантів. Путінський загін покарав Трампа.