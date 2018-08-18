19:34
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 17°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори

Вєсті Кремля 31 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18.08 — міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен кілька місяців тому заявила, що з Росією потрібно вести себе жорстко, адже ВВП не прощає слабкості. Кілька місяців минуло, й міністр оборони Шойгу, який ніколи не служив, вирішив відповісти. Путінський холуйчик Сєрьожа Собянін цього разу заганяє електорат на вибори мистецтвом.

Також у випуску:

Хайпи Путіна. 

Секрет успіху Пині у 2000-х – у "Цитаті дня".

Росія розділилась на 10% розумних та на 90% ідіотів. 

Путін попрощався з найдорожчим. 

Скільки росіян підтримують боротьбу влади проти "інтернет-екстремізму".

Чоловік для Няші. 

Кубок Стенлі з пельменями. 

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
 13 березня 2015 , 22:59
"Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
 12 березня 2015 , 22:50
Вєсті Кремля. Російська мрія полетіти на Місяць провалилась, Кремлю не сподобалась ще й гуси
 14 серпня 2015 , 20:50
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому "дєнєг нєт". Російський фюрер
4 березня 2017 , 19:51
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
 19 серпня , 18:55
Вести Кремля. Сливки. Секрет успеха Пыни. На Жириновского напало прозрение
 19 серпня , 18:49
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук