У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18.08 — міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен кілька місяців тому заявила, що з Росією потрібно вести себе жорстко, адже ВВП не прощає слабкості. Кілька місяців минуло, й міністр оборони Шойгу, який ніколи не служив, вирішив відповісти. Путінський холуйчик Сєрьожа Собянін цього разу заганяє електорат на вибори мистецтвом.

Також у випуску: Хайпи Путіна. Секрет успіху Пині у 2000-х – у "Цитаті дня". Росія розділилась на 10% розумних та на 90% ідіотів. Путін попрощався з найдорожчим. Скільки росіян підтримують боротьбу влади проти "інтернет-екстремізму". Чоловік для Няші. Кубок Стенлі з пельменями.