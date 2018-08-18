Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18.08 — міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен кілька місяців тому заявила, що з Росією потрібно вести себе жорстко, адже ВВП не прощає слабкості. Кілька місяців минуло, й міністр оборони Шойгу, який ніколи не служив, вирішив відповісти. Путінський холуйчик Сєрьожа Собянін цього разу заганяє електорат на вибори мистецтвом.
Також у випуску:
Хайпи Путіна.
Секрет успіху Пині у 2000-х – у "Цитаті дня".
Росія розділилась на 10% розумних та на 90% ідіотів.
Путін попрощався з найдорожчим.
Скільки росіян підтримують боротьбу влади проти "інтернет-екстремізму".
Чоловік для Няші.
Кубок Стенлі з пельменями.
Джерело: 24 канал
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