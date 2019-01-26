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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Хоббіт Пиня. Як Путін профукав мільярди

      Вєсті Кремля 428

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 січня – у Росії придумали геніальну схему, як легко і невимушено розпиляти трильйон державних грошей – за схемою легендарного фільму-трилогії "Володар перстнів". Інвестор-невдаха Путін в черговий раз пролетів з нібито вигідними інвестиціями. Дід Пиня профукав десятки мільярдів доларів народних грошей.

      Також у випуску:

      Що побачив Путін в окулярах віртуальної реальності?

      Міністерство мікрофонопотискувальних справ в Росії.

      "Лайфхаком" для наповнення держскарбниці поділилися в Росії – платити допомогу за першу дитину тільки матері до 29-ти років.

      У магазинах РФ почали продавати гру "Наші в Солсбері" за мотивами отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

      Фізкульт-привіт від Путіна: росіяни платитимуть податок за заняття спортом.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Гроші
      Джерело: 24 канал
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