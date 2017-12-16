Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія "русского міра". Повний "провал Криму" та інші історії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16.12 – як зреагували в Росії на ідею Трампа знову відправити місії на Місяць. Відеорецензія на фільм "Крим" зібрала куди більше переглядів, аніж сама стрічка.

Також у випуску: Ще одна нова-стара й нудна прес-конференція Володимира Путіна. Рамзан Кадиров "провів" свою Олімпіаду. Червоне плаття Ксенії Собчак "Спалило" усю правду про РФ.

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