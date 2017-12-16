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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія "русского міра". Повний "провал Криму" та інші історії

Вєсті Кремля 21:15, 16 грудня 680 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16.12 – як зреагували в Росії на ідею Трампа знову відправити місії на Місяць. Відеорецензія на фільм "Крим" зібрала куди більше переглядів, аніж сама стрічка.

Також у випуску:

Ще одна нова-стара й нудна прес-конференція Володимира Путіна.

Рамзан Кадиров "провів" свою Олімпіаду.

Червоне плаття Ксенії Собчак "Спалило" усю правду про РФ.

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Дональд Трамп Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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