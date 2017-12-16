Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія "русского міра". Повний "провал Криму" та інші історії
Вєсті Кремля 21:15, 16 грудня 680 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16.12 – як зреагували в Росії на ідею Трампа знову відправити місії на Місяць. Відеорецензія на фільм "Крим" зібрала куди більше переглядів, аніж сама стрічка.
Також у випуску:
Ще одна нова-стара й нудна прес-конференція Володимира Путіна.
Рамзан Кадиров "провів" свою Олімпіаду.
Червоне плаття Ксенії Собчак "Спалило" усю правду про РФ.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Мешканці Травневого та Гладосового покинули свої будинки через обстріли бойовиків, – спостерігачі16 грудня, 23:14
-
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера16 грудня, 22:10
-
Куртка за 42 тисячі та брендове взуття: журналісти з'ясували, як Ляшко "підтримує" українське16 грудня, 20:41
Коментарі
У Харкові кілер з автомата розстріляв авто: перші фото з місця події5 листопада , 09:24
Жахлива ДТП у Харкові: що про Зайцеву говорять у її університеті20 жовтня , 20:32