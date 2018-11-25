Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 листопада – кремлівську пропаганду несе мультик "Маша і ведмідь". У дівчинки напористий, навіть неприємний характер. Не буде великим перебільшенням порівняти її поведінку з поведінкою Путіна. Рамзан Кадиров любить готувати. Цього разу бородач звернувся до кухаря, який перетворився на мем – соленого хлопчика Нусрету Ґьокче.
Також у випуску:
Путін вже шукає заміну патріарху Гундєєву, якраз знадобиться той, хто вже здавався повним непотребом – Янукович.
У російській аптеці бабка проігнорувала Путіна, бо її більше цікавили ліки.
В журналістиці РФ працюють такі кадри, які без жодних докорів сумління вдень лають Захід, а вночі виявляються дволикими брильанусами.
Для Росгвардії закупили лазерні випромінювачі, аби ті краще розганяли всілякі акції протесту.
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