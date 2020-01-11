Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 січня – росіяни, які мали схожу проблему в Сибіру, не поїхали рятувати Австралію. Їхнє МЧС хіба що вміє РПЦ і Кірілла охороняти від пожеж. Путін завітав на виставку перспективного озброєння ВМФ Росії – щоправда, макетного.
Також у випуску:
Водкопровід імені Пині.
Жиритіно в країні кріпаків.
Президентка Естонії проти подарунків від РФ.
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