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      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна

      Вєсті Кремля 67

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 січня – російські лайфхаки діють особливо в Чечні, де простий районний суд своїм рішенням відкрив небувалі перспективи для усіх, хто хоче легко зекономити на сплаті комуналки. Путін нарешті покликали в Європу і не відчитували, а навіть подарунок вручили.

      Також у випуску:

      Невдачі "Роскосмосу".

      Назад в минуле Росії.

      "Райське" життя росіян.

      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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