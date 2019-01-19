Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 січня – російські лайфхаки діють особливо в Чечні, де простий районний суд своїм рішенням відкрив небувалі перспективи для усіх, хто хоче легко зекономити на сплаті комуналки. Путін нарешті покликали в Європу і не відчитували, а навіть подарунок вручили.

Також у випуску: Невдачі "Роскосмосу". Назад в минуле Росії. "Райське" життя росіян.