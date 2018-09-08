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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ

Вєсті Кремля 92 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 08.09 — Під час зустрічі патріархів Варфоломія та Кирила стався дивний конфуз: охоронець російського служителя церкви не дав йому випити рідину із одного з принесених келихів. На Московській космічній станції сталася надзвичайна ситуація – дірка розміром в 1 міліметр.

Також у випуску:

Сила міжнародної політики РФ.

Путін знову закликає росіян працювати.

Теги: Вєсті Кремля Патріарх Кирил
Джерело: 24 канал
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