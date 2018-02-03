Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3.02 – ні для кого не секрет, що із імовірністю в 146% Володимир Путін переможе на виборах президента Росії. Але якщо на секундочку уявити, що ні. Тоді питання – що буде робити ВВП після програних виборів президента. під час "перевороту" у Москві ненадовго затримали "надєжду русской дємократії" Олексія Навального.

Також у випуску: Путін залишився сам і тепер шукає друзів. Росії повернули першу сходинку у сочинській Олімпіаді. Путін образився на США і відмовився снідати з Трампом, хоча той його і не запросив. Російські пенсіонерки готові пробачити президенту РФ всі його гріхи.