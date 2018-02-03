Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля 19:08, сьогодні 562 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3.02 – ні для кого не секрет, що із імовірністю в 146% Володимир Путін переможе на виборах президента Росії. Але якщо на секундочку уявити, що ні. Тоді питання – що буде робити ВВП після програних виборів президента. під час "перевороту" у Москві ненадовго затримали "надєжду русской дємократії" Олексія Навального.
Також у випуску:
Путін залишився сам і тепер шукає друзів.
Росії повернули першу сходинку у сочинській Олімпіаді.
Путін образився на США і відмовився снідати з Трампом, хоча той його і не запросив.
Російські пенсіонерки готові пробачити президенту РФ всі його гріхи.
Джерело: 24 Канал
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