Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 квітня – у РФ не можна влаштовувати мітинги, бо для мітингувальників це може погано закінчитися. Але росіяни знайшли вихід: тепер протест владі висловлюють олені. Володимир Путін намагається "вберегти" країну від українських каструль, бюстгальтерів та фуфайок.
Також у випуску:
Пред'явіть документики.
Джерело: 24 канал
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