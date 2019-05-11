Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 травня – на параді в П'ятигорську в руках діти несли американські автомати М16. Допомагає їм зі зброєю – Трамп, щоб вони повстали проти головного ворога – діда Пу. Кожне 9 травня росіяни намагаються вразити світ своєю тупістю. На цей рік в Саратовській області прикрасили гуртожиток до Дня перемоги плакатом з німецькими солдатами.

Також у випуску: Юрій Дудь вирішив просвітити росіян, проте – безрезультатно. У РФ почали досліджувати меню астронавтів NASA. Телеканали вирішили не повідомляти росіянам про загибель співвітчизників у трагедії в "Шереметово". Росія вирішила обмежити використання медичних масок, адже якщо люди будуть ділитися своїми мікробами – це супер. У Москві в цьому році плани з проведення 9 травня зламалися – повітряну частину параду скасували. Поки в РФ не доженуть лідерів світу з економіки, до тих пір 2023 рік не настане. У Росії розгорнули георгіївську стрічку розміром з Ейфелеву вежу.

Джерело: 24 канал