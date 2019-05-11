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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня

      Вєсті Кремля 171

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 травня – на параді в П'ятигорську в руках діти несли американські автомати М16. Допомагає їм зі зброєю – Трамп, щоб вони повстали проти головного ворога – діда Пу. Кожне 9 травня росіяни намагаються вразити світ своєю тупістю. На цей рік в Саратовській області прикрасили гуртожиток до Дня перемоги плакатом з німецькими солдатами.

      Також у випуску:

      Юрій Дудь вирішив просвітити росіян, проте – безрезультатно.

      У РФ почали досліджувати меню астронавтів NASA.

      Телеканали вирішили не повідомляти росіянам про загибель співвітчизників у трагедії в "Шереметово".

      Росія вирішила обмежити використання медичних масок, адже якщо люди будуть ділитися своїми мікробами – це супер.

      У Москві в цьому році плани з проведення 9 травня зламалися – повітряну частину параду скасували.

      Поки в РФ не доженуть лідерів світу з економіки, до тих пір 2023 рік не настане.

      У Росії розгорнули георгіївську стрічку розміром з Ейфелеву вежу.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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