Вєсті Кремля. Слівкі: Путін хоче попу как у Кім. Комік може стати президентом РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – відома справжня причина, навіщо Кім Чен Ин потягом приїхав до Володимира Путіна. Королю ботокса, ймовірно, захотілося "попу как у Кім". В Росії дуже люблять жартувати, тому відділення "Единой России" висунуло на праймеріз "кевеенщіка".

Також у випуску: Черговий провал робототехніки в Росії: Путін зацінив іграшку з AliExpress. Маск пізнав всю "талановитість" Росії. Зливні бачки РФ шумлять через вибори в Україні.

Джерело: 24 канал