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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін хоче попу как у Кім. Комік може стати президентом РФ

      Вєсті Кремля 171

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – відома справжня причина, навіщо Кім Чен Ин потягом приїхав до Володимира Путіна. Королю ботокса, ймовірно, захотілося "попу как у Кім". В Росії дуже люблять жартувати, тому відділення "Единой России" висунуло на праймеріз "кевеенщіка".

      Також у випуску:

      Черговий провал робототехніки в Росії: Путін зацінив іграшку з AliExpress.

      Маск пізнав всю "талановитість" Росії.

      Зливні бачки РФ шумлять через вибори в Україні.

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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