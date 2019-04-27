Вєсті Кремля. Слівкі: Путін хоче попу как у Кім. Комік може стати президентом РФ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – відома справжня причина, навіщо Кім Чен Ин потягом приїхав до Володимира Путіна. Королю ботокса, ймовірно, захотілося "попу как у Кім". В Росії дуже люблять жартувати, тому відділення "Единой России" висунуло на праймеріз "кевеенщіка".
Також у випуску:
Черговий провал робототехніки в Росії: Путін зацінив іграшку з AliExpress.
Маск пізнав всю "талановитість" Росії.
Зливні бачки РФ шумлять через вибори в Україні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі