Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25.08 — ВВП відвідав одразу двох німецькомовних подруг: спершу добряче погуляв на весіллі у Карін, а потім на три години замкнувся з Ангелою. Не відомо, у якій ролі він з ними спілкувався, але втікав до Росії вкрай задоволеним. А от концерн "Калашніков" показав світу двоногого картонного робота "Ігорька" – кажуть, ним керуватиме Джигурда.

Також у випуску: Як спустити два мільйони на казачий хор. Ізраїльський паспорти АбрамУрганта та УргантОвича. "Стук-стук" – нове старе гасло російської буденності. Хоркіна і бандерівці: хто кого. Папа Римський одягається надто просто – йому варто перейти до РПЦ.