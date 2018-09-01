Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 01.09 — посада президента важка та виснажлива, тому Володимир Путін час від часу їздить відпочивати і приміряє образи, то рибака, то дослідника природи. У Росії концерн "Калашніков" створив новий електрокар з рекордною швидкістю, який може стати конкурентом для Tesla Ілона Маска.
Також у випуску:
Ксенофобські настрої у Росії.
Путін в гостях у англійської королеви.
Наркоманська Росія.
Екстремістські заяви Соловйова.
Борги спортивних стадіонів.
Глюки мера Ярославля.
Джерело: 24 канал
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