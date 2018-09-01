Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 01.09 — посада президента важка та виснажлива, тому Володимир Путін час від часу їздить відпочивати і приміряє образи, то рибака, то дослідника природи. У Росії концерн "Калашніков" створив новий електрокар з рекордною швидкістю, який може стати конкурентом для Tesla Ілона Маска.

Також у випуску: Ксенофобські настрої у Росії. Путін в гостях у англійської королеви. Наркоманська Росія. Екстремістські заяви Соловйова. Борги спортивних стадіонів. Глюки мера Ярославля.