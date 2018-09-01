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Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії

Вєсті Кремля 145 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 01.09 — посада президента важка та виснажлива, тому Володимир Путін час від часу їздить відпочивати і приміряє образи, то рибака, то дослідника природи. У Росії концерн "Калашніков" створив новий електрокар з рекордною швидкістю, який може стати конкурентом для Tesla Ілона Маска.

Також у випуску:

Ксенофобські настрої у Росії.

Путін в гостях у англійської королеви.

Наркоманська Росія.

Екстремістські заяви Соловйова.

Борги спортивних стадіонів.

Глюки мера Ярославля.

 

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Ілон Маск
Джерело: 24 канал
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