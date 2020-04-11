19:50
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля. Слівкі: Росія знає, як заблокувати коронавірус. Пиня не потрапить на "дєнь пабєди"

      Вєсті Кремля -

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 квітня – прес-секретар Путіна Пєсков з'явився на одній з нарад з "блокатором віруса", який нібито має уберегти від зараження COVID-19. Цікаво, а який тоді захист використовує сам Путін: червону нитку, часник чи шапочку із фольги? В РФ запропоновували не запрошувати людей, старше 65 років, на святкування перемоги. Схоже, Пиня теж не буде.

      Також у випуску:

      Путін переписує історію заради коронавірусу.

      Лукашенко повірив у СOVID-19.

      Бердимухамедов заборонив слово "коронавірус".

      Роскосмос і дірка від бублика.

      Куди подівся Медведєв.

      Кадиров міняє світ.

      Темні часи для темного властеліна.

      Бережіть попів.

      Друге пришестя в третьому Римі.

      Карелія впєрєді всєх.

      Велика російська стіна або заможні дачі?

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Що руйнує плани на майбутнє?
      Наталія Кадя
      сьогодні , 16:00 Громадська активність головного мозку: хто може ховатися за словом "активіст"
      Стельмах Сергій