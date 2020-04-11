Вєсті Кремля. Слівкі: Росія знає, як заблокувати коронавірус. Пиня не потрапить на "дєнь пабєди"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 квітня – прес-секретар Путіна Пєсков з'явився на одній з нарад з "блокатором віруса", який нібито має уберегти від зараження COVID-19. Цікаво, а який тоді захист використовує сам Путін: червону нитку, часник чи шапочку із фольги? В РФ запропоновували не запрошувати людей, старше 65 років, на святкування перемоги. Схоже, Пиня теж не буде.

Також у випуску: Путін переписує історію заради коронавірусу. Лукашенко повірив у СOVID-19. Бердимухамедов заборонив слово "коронавірус". Роскосмос і дірка від бублика. Куди подівся Медведєв. Кадиров міняє світ. Темні часи для темного властеліна. Бережіть попів. Друге пришестя в третьому Римі. Карелія впєрєді всєх. Велика російська стіна або заможні дачі?