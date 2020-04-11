Вєсті Кремля. Слівкі: Росія знає, як заблокувати коронавірус. Пиня не потрапить на "дєнь пабєди"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 квітня – прес-секретар Путіна Пєсков з'явився на одній з нарад з "блокатором віруса", який нібито має уберегти від зараження COVID-19. Цікаво, а який тоді захист використовує сам Путін: червону нитку, часник чи шапочку із фольги? В РФ запропоновували не запрошувати людей, старше 65 років, на святкування перемоги. Схоже, Пиня теж не буде.
Також у випуску:
Путін переписує історію заради коронавірусу.
Лукашенко повірив у СOVID-19.
Бердимухамедов заборонив слово "коронавірус".
Роскосмос і дірка від бублика.
Куди подівся Медведєв.
Кадиров міняє світ.
Темні часи для темного властеліна.
Бережіть попів.
Друге пришестя в третьому Римі.
Карелія впєрєді всєх.
Велика російська стіна або заможні дачі?
Читайте також
Вибір редакції
-
У Львові помер Андрій Дуда – капелан, волонтер, священник найдавнішої львівської церквисьогодні , 14:45
-
На Донбасі зафіксували залізничні війська РФ: деталі розслідуваннясьогодні , 16:30
-
На скільки зросли витрати українців і на чому вони економлять під час карантину: опитуваннясьогодні , 17:41
-
До України з ОАЕ повернулася понад сотня українцівсьогодні , 12:55
-
Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до держбюджету: що відомосьогодні , 13:36
-
Парад буде, коли – невідомо: у Кремлі не визначились зі святкуванням Дня перемогисьогодні , 17:26