Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – роботи "Сбербанка России" вже пакостять росіянам: ув'язнюють, доводять до білої гарячки і навіть до інфаркту. Здається, що навіть президенту Білорусі Лукашенкові братні обійми Кремля стали застісні.

Також у випуску: Путін хоче попу как у Кім. Свобода в РФ – це заборони. Ні хвоста, ні чешуї: Путін і риболовля. Насолили "загнівающєму западу": росіянам заборонили ввозити нові продукти.

Джерело: 24 канал