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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля

      Вєсті Кремля 208

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – роботи "Сбербанка России" вже пакостять росіянам: ув'язнюють, доводять до білої гарячки і навіть до інфаркту. Здається, що навіть президенту Білорусі Лукашенкові братні обійми Кремля стали застісні.

      Також у випуску:

      Путін хоче попу как у Кім.

      Свобода в РФ – це заборони.

      Ні хвоста, ні чешуї: Путін і риболовля.

      Насолили "загнівающєму западу": росіянам заборонили ввозити нові продукти.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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