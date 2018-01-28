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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна

Вєсті Кремля 17:44, сьогодні 510 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28.01 – нещодавно росіяни ледь не залишилися без "Падінгтона-2". І от на найближчих вихідних вони можуть не побачити ще один фільм. Володимир Путін, як відомо, дуже любить простий народ. Російський цар це вже доводив, коли цілував хлопчика в живіт, а в Уфі ще й пооблизував щоки трудяг із гелікоптерного заводу.

Також у випуску:

Росіяни назвали кумирів ХХ століття.

Фейковий Путін.

Скільки росіян на Водохреща не "робили як Путін".

Таємне життя Путіна.

"Ябеда" європейського масштабу.

Підготовка до ЧФ-2018.

Теги: Новини Росії Кіно Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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