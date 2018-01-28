Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28.01 – нещодавно росіяни ледь не залишилися без "Падінгтона-2". І от на найближчих вихідних вони можуть не побачити ще один фільм. Володимир Путін, як відомо, дуже любить простий народ. Російський цар це вже доводив, коли цілував хлопчика в живіт, а в Уфі ще й пооблизував щоки трудяг із гелікоптерного заводу.

Також у випуску: Росіяни назвали кумирів ХХ століття. Фейковий Путін. Скільки росіян на Водохреща не "робили як Путін". Таємне життя Путіна. "Ябеда" європейського масштабу. Підготовка до ЧФ-2018.