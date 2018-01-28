Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля 17:44, сьогодні 510 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28.01 – нещодавно росіяни ледь не залишилися без "Падінгтона-2". І от на найближчих вихідних вони можуть не побачити ще один фільм. Володимир Путін, як відомо, дуже любить простий народ. Російський цар це вже доводив, коли цілував хлопчика в живіт, а в Уфі ще й пооблизував щоки трудяг із гелікоптерного заводу.
Також у випуску:
Росіяни назвали кумирів ХХ століття.
Фейковий Путін.
Скільки росіян на Водохреща не "робили як Путін".
Таємне життя Путіна.
"Ябеда" європейського масштабу.
Підготовка до ЧФ-2018.
Джерело: 24 Канал
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