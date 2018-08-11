Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11.08 — без криптографії був би неможливим розвиток сучасних інформаційних технологій, а також не було б знаменитого посту Маші Захарової, з якого увесь світ дізнався, що саме сидить у неї в голові. Актор Стівен Сігал, схоже, мітить на місце Лаврова в російському МЗС.

Також у випуску: Скільки росіян обожнюють Путіна – у "Цифрі дня". Судний день патріарха Кірілла. Нове обличчя "Єдиної Росії". Секс, драгс та МВД. Незвичайна любов міста до людей. Розваги росіян в Амекриці.