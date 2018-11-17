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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ

      Вєсті Кремля 178 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 листопада – главарь Кремля прибув на святкування до Парижу, а от ходулі свої вдома забув, і, як на зло, нормальні двійники закінчилися. Але ж у великій політиці зріст – не головне, чи все ж таки головне? У РФ вкрай негативно ставляться до людей нетрадиційної орієнтації, але якщо сам ВВ стане ледібоем, бо як же ще можна стати президентом.

      Також у випуску:

      Дмитро Рогозін не лише політик, а й провидець.

      Найепічніша жінача дуель: Собчак VS Симоньян.

      Велике повернення Кадирова в Instagram.

       

       

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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