Вєсті Кремля. Слівкі. Замордоване поросятко. "Роскосмос" нижче плінтуса
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25.08 — Володимир Петров, депутат, вирішив перевірити, чи проживе поросятко на мінімальну зарплату і замордував нещасну тваринку дієтами. БРП-1, новітня розробка, робот з дивовижним інтелектом. Адже під час спілкування з Рогозіним чесно сказав: "Рогозін проходіт мімо".
Також у випуску:
Росія відмовилась підписувати меморандум про заборону "роботів-убивць".
Шкільна форма для вчителів, пілотка – обов'язково.
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Монополія Путіна на туалетний папір.
Джерело: 24 канал
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