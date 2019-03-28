Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 березня – якщо у Франції, Швейцарії чи Японії люди можуть вважатися старими заледве у 76 років, то росіяни – вже у 59. Тамтешні чоловіки виходять на пенсію у 65, та доживають до цього віку лише у 36 з 83 регіонів. Росія подарувала Киргизстану 30 мільйонів доларів. Єдине пояснення такої небаченої щедрості – в азійську країну поїхав не справжній Путін.

Також у випуску: Нова розробка російських конструкторів – літаючий непотріб.

Джерело: 24 канал