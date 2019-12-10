Вєсті Кремля: Туалетна історія Путіна на нормандській зустрічі. Шаман готує армію проти Пині

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 грудня – на нормандській зустрічі молодий і недосвідчений Зеленський на дипломатичному полі схрестив списи зі старим і досвідченим х***ом. І поки всі зосередилися на підсумках зустрічі, за кулісами саміту залишилося багатого чого цікавого, У шамана Саши – нове пришестя, але тепер він стане проти Путіна не один.

Також у випуску: Наталія Поклонська Ганді.