Вєсті Кремля: Туалетна історія Путіна на нормандській зустрічі. Шаман готує армію проти Пині
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 грудня – на нормандській зустрічі молодий і недосвідчений Зеленський на дипломатичному полі схрестив списи зі старим і досвідченим х***ом. І поки всі зосередилися на підсумках зустрічі, за кулісами саміту залишилося багатого чого цікавого, У шамана Саши – нове пришестя, але тепер він стане проти Путіна не один.
Також у випуску:
Наталія Поклонська Ганді.
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