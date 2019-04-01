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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу

      Вєсті Кремля 229 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 квітня – щодня у РФ відбувається щось цікаве, але потуги Міноборони поставили на вуха весь світ. Проте вони переплутали галюциногенну зброю зі світломузикою на шкільній дискотеці. Путін і компанія вже й не знають як далі тішити свій електорат. Кремль вирішив, досить нових заходів, нехай радіють тим, що вже провели колись. Років так сорок назад.

      Також у випуску:

      Сумний подарунок.

      Диско Дімон.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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