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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії

      Вєсті Кремля 213 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 квітня – у Росії вже давно забули, що таке демократичні вибори, тому лізуть в інші країни. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах на Уралі почали випускати монети з його зображенням. Кім Чен Ин приїхав до Путіна з власним лімузином та охоронцями, але вокзал Владивостоку був до такого не готовий.

      Також у випуску:

      Як Навального видала його донька.

      Нова зустріч Путіна з хлопчиками і роботами.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті Кремля Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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