Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.04 – поки росіяни до нестями святкували Великдень, б'ючись яйцями та наминаючи кулічі, підступна американська "воєнщина" завдала смертельного удару в спину. У Новому Белграді відкрили пам'ятник Юрію Гагаріну. Постамент, присвячений першому космонавту, вийшов, м'яко кажучи, досить специфічним.

Також у випуску: Нова реформа: росіяни самі відкладають на пенсію. Російське кіно та театри б'ють рекорди примусовості.