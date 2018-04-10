Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.04 – поки росіяни до нестями святкували Великдень, б'ючись яйцями та наминаючи кулічі, підступна американська "воєнщина" завдала смертельного удару в спину. У Новому Белграді відкрили пам'ятник Юрію Гагаріну. Постамент, присвячений першому космонавту, вийшов, м'яко кажучи, досить специфічним.
Також у випуску:
Нова реформа: росіяни самі відкладають на пенсію.
Російське кіно та театри б'ють рекорди примусовості.
Джерело: 24 Канал
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